Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Цены на бензин рухнут

Фото: www.globallookpress.com
Это случится при одном условии

Независимые АЗС – сами себе хозяева, поэтому вольны устанавливать свои тарифы. Им ничего не стоит удешевить топливо, например, до 30 рублей за литр, однако для этого должна быть весомая причина. Автономный сектор не готов оставаться в убытке, пояснил глава аналитического центра Независимого топливного союза (НТС) Григорий Баженов.

"Дайте только нормальную маржинальность, которая будет больше трех рублей на литр, которая позволит зарабатывать и отправлять средства на реинвестиции, покрывать издержки амортизации и вкладываться в развитие", – цитирует Баженова НСН.

По его мнению, топливный кризис в России спровоцировали монополия рынка в компании с экономической и налоговой политикой. Только за последние два месяца цены на бензин взлетели на 20%. Подорожание пришлось на момент "заморозки" стоимости, напоминает "ФедералПресс". По мнению главы "Роснефти" Игоря Сечина, к кризису привел сговор АЗС.

Проблемы топливного сектора обсуждались сегодня, 21 ноября, на пресс-конференции "Катастрофа на топливном рынке: Что ждет россиян после "разморозки" цен в 2019 году?". 

Оксана ПОДТУРКИНА
новости партнеров
Загрузка...

Империя под ударом: Америку ждет крах

Надменность американцев приведет к гибели их страны

Порошенко мог сдать Крым за огромные деньги

В Киеве сделали громкое заявление

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей