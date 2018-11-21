Обвал цен на нефтяном рынке покалечит российскую экономику

На восстановление уйдут годы

Если черное золото подешевеет, стране придется худо. Однако масштаб бедствия будет зависеть от стадии падения. Несколько вариантов развития событий предлагает глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

Самый болезненный прогноз сбудется, если цены на нефть скатятся до $35 за баррель, Россия погрязнет в санкциях, все это будет сопровождаться существенным оттоком капитала. В таких условиях не может быть и речи об экономическом росте, считает Набиуллина. Скорее всего, ВВП уйдет в минус. Прийти в чувства покалеченная экономика сможет лишь через несколько лет.

"Возможен кратковременный всплеск инфляции до двузначных значений, необходимость ужесточения денежно-кредитной политики", – цитирует главу ЦБ РБК.

К счастью, данный сценарий не является основным. Кроме него, существует также оптимистичный, когда нефть будет стоить $75 за баррель. При этом инфляция не превысит 5,5 %, а экономика страны прибавит 1,5-2% в год.

Примерно такую же инфляцию обеспечит базовый прогноз. К целевому показателю в 4% она сможет вернуться лишь к 2020 году. Предсказание сбудется, если нефть упадет до $55 за баррель, что отзовется на денежно-кредитной политике Банка России. Отечественная валюта подешевеет, а вот цены вырастут за счет повышения НДС. ВВП в таких условиях расположится в диапазоне 1,1-1,9%, что меньше среднемировых значений.