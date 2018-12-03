Депутаты отреагировали на дело "Югры"

Нижней палате представили доказательства противоправных действий

В Госдуме 22 ноября рассмотрели вопрос обманутых вкладчиков. Там состоялся круглый стол на тему "Законодательное обеспечение защиты прав вкладчиков в банках РФ". В нем приняли участие представители различных госструктур, а также "виновники" мероприятия – держатели депозитов.

Так, на встрече присутствовали депутаты, делегаты от МВД, Минфина и федерального бизнес-омбудсмена. Была также представительница Центробанка. То есть проблема обсуждалась всесторонне: от лица гражданского общества, правительства и законодательной власти.

Чтобы поделиться своей историей, вкладчики проделали большой путь. Они приехали из разных уголков страны и рассказали, как остались без денег, которые разместили в Азиатско-Тихоокеанском банке, "Пробизнесбанке" и банке "Пушкино". Однако в центре внимания был банк "Югра". Скорее всего, этому поспособствовало бурное обсуждение отзыва лицензии у кредитной организации. События прошлогоднего лета признаны крупнейшим страховым случаем в российском банковском секторе.

Во время круглого стола разговоры велись вокруг известных противоправных фактов в "деле" финансовой компании. Ситуацию прокомментировали бывший президент "Югры" Алексей Нефедов и адвокат Дмитрий Красноштанов. Они не только озвучили нарушения, но и предъявили документальные доказательства умышленного уничтожения банка.

Депутаты ознакомились с "Планом по предупреждению банкротства", предписанием от 6 июля 2017 г. о доначислении 13,4 млрд руб. резервов за 6 рабочих часов. Им передали "Значения обязательных нормативов по данным официальной отчетности банка "Югра", принятой Банком России", приказы временной администрации, распоряжение ЦБ об искусственном снижении активов.

После ознакомления с документами парламентарий Валерий Гартунг запланировал встречу с главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной, пообещав передать ей полученные сведения и получить ответы на актуальные вопросы вкладчиков.

"Все, что сегодня здесь прозвучит, ляжет в основу обсуждения", – заверил народный избранник.

Присутствовавшая на мероприятии представительница регулятора вела себя очень скрытно. Она не представилась, что возмутило собравшихся, и заявила, что явилась "услышать всех присутствующих" и "не уполномочена сообщать мнение Банка России" о проблеме вкладчиков. От таких слов "закипел" журналист Сергей Соседов, у которого "сгорели" сбережения. "Так же и Набиуллина себя ведет, такие ответы дает и Центробанк", – подчеркнул мужчина.

Успокоил собравшихся делегат от МВД. Он заверил, что стражи порядка фиксируют все обращения обманутых владельцев депозитов, отметив, что в некоторых случаях дело дошло до уголовного преследования виновных. Представитель министерства пообещал, что передаст в ведомство полученную в ходе круглого стола информацию. А оно, в свою очередь, проанализирует ее, "чтобы перейти к конкретным действиям".

Беседа продлилась три часа, в итоге собравшиеся пришли к выводу, что надо скорректировать статус Банка России. "Не всегда так было, что ЦБ был мегарегулятором. Года три назад мы в парламенте приняли такое решение, наделив его сверхполномочиями, но опыт оказался негативным", – напомнил Гартунг, предложив "разделить функции Центробанка".

Не исключено, что проблема закрытых кредитных учреждений приведет к появлению законодательной инициативы для защиты сбережений.

"Мы правки в закон о ЦБ внесем, заберем у него ряд функций и вернем их различным органам государственной власти", – подытожил Гартунг.