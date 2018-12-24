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Россия рассчитывает на Евросоюз в борьбе с гегемонией доллара

Фото: www.globallookpress.com
Москва увидела в Брюсселе своего союзника

Россия готова помочь Евросоюзу избавиться от гегемонии американской валюты. Отечественные власти даже хотят в будущем перейти на расчеты в евро. Министр экономического развития Максим Орешкин недоумевает от того, что обе стороны, которые не являются долларовыми структурами, по какой-то причине торговлю энергоресурсами ведут именно с помощью этих банкнот.

Министр добавил, что Россия выступает за план Евросоюза укрепить роль евро, который недавно представили общественности. И желание россиян помочь европейцам в этом деле уже выражается в сотрудничестве с различными странами региона.

"Переход с доллара на евро – одна из сфер возможного сотрудничества", – цитирует Орешкина, который дал интервью телеканалу RT, агентство ТАСС.

Еврокомиссия заявила о желании использовать евро при заключении договоров на стратегически важных рынках, в том числе и на энергетическом, 5 декабря в рамках плана о том, как усилить роль этой валюты. Евросоюз собирается назначить консультации, которые помогут совершать сделки в евро в сфере углеводорода и производстве транспорта.

Председатель ЕК Жан-Клод Юнкер еще в сентябре 2018-го назвал ситуацию с долларом неприемлемой. 

Полина ИВАНОВА
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