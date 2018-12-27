В Минтруде рассказали, от кого в первую очередь будут избавляться

Новый год для многих жителей России может начаться с грустной новости об увольнении. Дело в том, что в работодатели начнут активно сокращать персонал, и это может коснуться большого числа людей по всей стране. Неутешительный прогноз дали в Министерстве труда и защиты.

По оценке ведомства, в непростой к середине марта 2019-го с работы попросят как минимум 230 тысяч сотрудников. Самый сильный удар кризис нанес по банковскому сектору экономики, поэтому в финансовой сфере ожидаются самые масштабные сокращения – 30,5 тысяч. Связано это с тем, что за последнее время в России стремительно сокращалось количество кредитных организаций.

Также с тревогой окончания праздников будут ждать сотрудники транспортной сферы. Компании намерены сократить свыше 27 тысяч человек. Чуть более спокойно могут себя чувствовать россияне, занятые в производстве электрооборудования вычислительной и измерительной техники. Там сокращений планируется на порядок меньше – 16,6 тысяч человек.

"С учетом других отраслей, где сокращения будут не столь значительны, суммарно потерять работу могут 230,8 тысячи россиян, спрогнозировал Минтруд", – говорится

Любопытно так же и то, каким регионам грозит увеличение безработицы. Это отнюдь не периферия, которая традиционно страдает от дефицита рабочих мест, пишут "Известия". Эксперты Минтруда прогнозируют, что удар будет нанесен по двум столицам – Москве и Санкт-Петербургу.

Несмотря на столь пессимистичный прогноз, в Минтруда сохраняют оптимизм. В ведомстве отметили, что ситуация может частично измениться, если у компаний дела вдруг пойдут на поправку.