Крупнейших форекс-дилеров лишили лицензии

Регулятор жестко разобрался с нарушителями закона

В четверг, 27 декабря, Центробанк отобрал лицензии у компаний "Форекс Клуб", "Алльпари Форекс", "Фикс трейд", "Трастфорекс", "Телетрейд Групп" и ряда других.

Об этом сообщается на сайте регулятора. Причиной жесткого решения ЦБ РФ стали нарушения форекс-трейдерами требований законодательства России.

Ранее была отозвана лицензия у финансовой организации "Кэшбери" – ее признали финансовой пирамидой, напоминает URA.RU.

