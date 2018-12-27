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Крупнейших форекс-дилеров лишили лицензии

Регулятор жестко разобрался с нарушителями закона

В четверг, 27 декабря, Центробанк отобрал лицензии у компаний "Форекс Клуб", "Алльпари Форекс", "Фикс трейд", "Трастфорекс", "Телетрейд Групп" и ряда других.

Об этом сообщается на сайте регулятора. Причиной жесткого решения ЦБ РФ стали нарушения форекс-трейдерами требований законодательства России. 

Ранее была отозвана лицензия у финансовой организации "Кэшбери" – ее признали финансовой пирамидой, напоминает URA.RU.  

Валентина МАЙОРОВА
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