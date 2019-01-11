Крупнейшие российские банки повышают ставки

В наступившем году неприятный сюрприз ждет тех, кто наметил покупку недвижимости в кредит. Банки собираются поднять ставки по ипотеке.

К примеру, ВТБ уже перешел от обещаний к действию, увеличив ее на 0,6 процентных пункта, пишет РИА "Новости". Теперь минимальный размер ставки во втором по активам банке РФ составляет 10,1 % годовых с полным пакетом страхования.

Если же заемщик не насобирал 20% от суммы первоначального взноса, то ставка будет на 0,5 процентного пункта больше. Правда, здесь есть исключения, к которым относятся ипотеки для военнослужащих и с использованием материнского капитала.

Вдвое больше вырастут ставки в Сбербанке. Главная финансовая организация страны обещает увеличить их примерно на полтора процентных пункта. Ожидается, что подорожание произойдет в начале следующей недели, 14 января, сообщил источник в госбанке агентству.

Подтверждение печальной новости получили корреспонденты РБК. Им стало известно, что в понедельник будут действовать прошлогодние ставки, а уже на следующий день они поднимутся на 1 процентный пункт.

"Сбербанк сообщает об изменениях по продуктам с момента их вступления в силу", – рассказали в пресс-службе кредитной организации.

Данная тенденция намечается и в Газпромбанке. Однако более конкретных сведений пока нет.