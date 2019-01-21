Дешевые сигареты уйдут в прошлое
К 2024 г. Евразийский экономический союз установит в России, Белоруссии, Армении, Казахстане и Киргизии единый акциз на сигареты.
При этом с первого января наступившего нового года ставка акциза на сигареты и папиросы в России уже выросла на 10,01%, до 1,89 тыс. руб. за тысячу штук, это выше, чем у партнеров по Таможенному союзу, напоминает РБК.
Сигареты обходятся россиянам в 1,5-2 раза дороже, чем жителям Белоруссии, Армении или Киргизии. Отмечается, что введение единой ставки акциза было вызвано распространением нелегальной табачной продукции, в особенности в России.
По словам директора по корпоративным и юридическим вопросам "Империал Тобакко" Илоны Миртовой, сигареты, нелегально ввезенные из стран ЕАЭС, составляют значительную часть табачной продукции, продающейся в России без уплаты налогов в госбюджет. Доля таких сигарет за прошедший год выросла почти в 3 раза, приводит агентство данные исследования Nielsen.
Интересно, что почти треть всей нелегальной продукции в России составляют сигареты из соседней Белоруссии, отмечает директор по правовым вопросам и внешнекорпоративным связям "БАТ Россия" Яна Гуськова.
Доллар рухнет на этой неделе
Курс российской валюты поднимется благодаря подорожавшей нефти и налоговому периоду
Малые Курилы могут отойти Японии
Страна восходящего солнца в скором времени присоединит часть Сахалинской области
Новости партнеров
Фоторепортаж
Здоровье
- Магазинные чеки оказались опасны для здоровья
- Прорыв в науке: найдено лекарство от болезни Альцгеймера
- Найден простой способ спастись от слабоумия
Сирия
- Керченский конфликт лишь начало: Израиль пошел в атаку на Сирию
- С-300 в Сирии сбили самолет Израиля
- У российской базы в Сирии прогремели взрывы
Выбор читателей
- Скрипали мертвы: британцы обманули весь мир
- Худшие прогнозы экономистов сбылись: что подорожало больше всего
- НАТО пригрозила взять Крым и Калининград
- Су-57 проиграл китайскому истребителю
- В проекте Крымского моста обнаружили грандиозную ошибку
- В Москве прогремели взрывы
- Нового года не будет: мир погибнет раньше
- Мариуполь выйдет из Украины
- Провокацию у Крымского моста устроили США
- В США передумали насчет Крыма и Донбасса
- "Ночная бабочка": Лорак без трусов разнесли в Сети
- Меньше месяца: названа новая дата конца света
- Страшнее Нибиру: Луна сходит с орбиты
- Американцев обманули: раскрыта тайна 11 сентября
- Фарс бывшей Джигарханяна раскусили
- Момент истины: ложь об "отравителях" Скрипалей разоблачили
- Степаненко раскрыла постыдное пристрастие Петросяна
- Стали известны подробности смерти Кобзона
- Беременна: исчезновение Юлии Скрипаль объяснили
- Алла уже сдает: Галкин скрывает Пугачеву
Выбор читателей
- Юлия Скрипаль
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Лера (Валерия) Кудрявцева (Макарова) российская теле- и радиоведущая, актриса, танцовщица
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Анастасия Волочкова Балерина