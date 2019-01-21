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Дешевые сигареты уйдут в прошлое

Фото: pixabay.com
Россиянам будет легче бросить вредную привычку

К 2024 г. Евразийский экономический союз установит в России, Белоруссии, Армении, Казахстане и Киргизии единый акциз на сигареты.

При этом с первого января наступившего нового года ставка акциза на сигареты и папиросы в России уже выросла на 10,01%, до 1,89 тыс. руб. за тысячу штук, это выше, чем у партнеров по Таможенному союзу, напоминает РБК.

Сигареты обходятся россиянам в 1,5-2 раза дороже, чем жителям Белоруссии, Армении или Киргизии. Отмечается, что введение единой ставки акциза было вызвано распространением нелегальной табачной продукции, в особенности в России.

По словам директора по корпоративным и юридическим вопросам "Империал Тобакко" Илоны Миртовой, сигареты, нелегально ввезенные из стран ЕАЭС, составляют значительную часть табачной продукции, продающейся в России без уплаты налогов в госбюджет. Доля таких сигарет за прошедший год выросла почти в 3 раза, приводит агентство данные исследования Nielsen.

Интересно, что почти треть всей нелегальной продукции в России составляют сигареты из соседней Белоруссии, отмечает директор по правовым вопросам и внешнекорпоративным связям "БАТ Россия" Яна Гуськова.

Валентина МАЙОРОВА
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