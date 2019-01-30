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Из российских магазинов исчезнет одежда

Фото: pixabay.com
Проблемы в далекой южной стране аукнутся россиянам

С магазинных полок в скором времени могут пропасть обыкновенные джинсы.

Как сообщает "РЕН ТВ", проблемы с поставками любимой униформы всех граждан не за горами – а произойдет это из-за забастовок на швейных фабриках в Бангладеш.

Не секрет, что все фирменные штаны шьют на потогонных производствах Южной Азии. Однако теперь трудолюбивые швеи решили постоять за свои права – тысячи сотрудников выступили за сокращение рабочего дня и потребовали повышения зарплаты.

Эксперты считают, что потребители почувствуют на своей шкуре бангладешские проблемы не только в России – сбои в поставках джинсов могут произойти во всем мире.

Валентина МАЙОРОВА
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