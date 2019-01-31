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Никаких тайн: россияне узнают причину отказа в кредитах

Фото: www.globallookpress.com
Финансовый рынок станет прозрачнее

В четверг, 31 января, россиянам станет доступна информация о личном кредитном рейтинге – вступают в силу поправки к федеральному закону "О кредитных историях".

Документ был разработан еще в прошлом году в связи с тем, что все больше россиян вынуждены обращаться для решения своих проблем в банки. Теперь любой гражданин РФ на основании своего рейтинга сможет понять, почему финансовая организация приняла решение дать ему деньги или же отказать – заемщик сможет получить не только кредитный отчет, но и информацию о своих индивидуальных баллах, напоминает РИА "Новости".

Высокий балл подразумевает, что у гражданина низок уровень кредитного риска. Кроме того, россияне смогут дважды бесплатно получить свой кредитный отчет в бумажной и электронной формах.

По информации Объединенного кредитного бюро, 60,6 миллиона россиян имеют высокий кредитный рейтинг – это 78% населения страны. ОКБ назвало и регионы – лидеры по числу граждан с высоким кредитным рейтингом: Москва, Чукотский АО, Рязанская область, Санкт-Петербург, республики Мордовия и Чувашия, а также Орловская, Пензенская и Брянская области. В этих субъектах Федерации рейтинг выше, чем в среднем по стране.

Как сообщает URA.RU, россияне также смогут запросить кредитный отчет через кабинеты банков и Единую систему идентификации и аутентификации. 

Валентина МАЙОРОВА
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