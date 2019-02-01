В Арктике установят оборудование Siemens

Компания – не новичок на российском рынке

ООО "Арктик СПГ – 2", дочерняя компания "Новатэка", и немецкий концерн Siemens заключили договор на поставку компрессоров для трех линий по сжижению природного газа. Об этом сообщили в пресс-службе российской компании в пятницу, 1 февраля.

"Объем поставки Siemens в рамках подписанного договора включает три компрессорных агрегата сырьевого газа и шесть компрессорных агрегатов отпарного газа", – уточнили в компании. Там отметили, что речь идет об установке для третьей линии завода "Арктик СПГ – 2".

Компания "Новатэк" уже имеет опыт сотрудничества с Siemens. Ранее этот концерн поставлял газотурбинные генераторы и компрессоры отпарного газа для завода "Ямал СПГ".

Завод "Арктик СПГ – 2" строится на базе Гыданских месторождений за Полярным кругом. Его мощность рассчитана на 19,8 млн т СПГ в год. Запуск запланирован на 2023 год.