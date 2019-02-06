Ипотека превращает россиян в бомжей

Заемщики массово жалуются на невозможность выплатить кредит

Клиенты коммерческих банков, которые взяли ссуду на покупку жилья, буквально завалили Банк России жалобами. Более половина обращений связана с отсутствием у граждан средств на выплату кредитов. Такими данными поделились в Центробанке.



"Свыше 50% всех жалоб населения в 2018 году, поступивших в ЦБ относительно ипотечных кредитов, были связаны с невозможностью заемщиков выполнять свои кредитные обязательства",

– заявил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута (цитируется по "Банки.ру").

В ходе выступления на V Российском ипотечном конгрессе специалист особо обратил внимание на то, что структура жалоб на ипотечные кредиты сильно отличается от структуры жалоб на другие виды розничных кредитов. Заемщики, обратившиеся за авто– или потребительским кредитом, чаще всего недовольны высокими процентными ставками и получением отказа в выдаче займа. Однако те, кому кредит одобрили, все-таки худо-бедно его гасят.

Вероятно, невозможность выплачивать ипотеку связана с крупной суммой, взятой взаймы, а также долгим сроком ее погашения: граждане не способны строить долгосрочные прогнозы по поводу своей платежеспособности и предусматривать различные житейские неприятности. В итоге многие покупатели квадратных метров рискуют в прямом смысле оказаться на улице.

Несмотря на участившиеся жалобы, ипотечный рынок в РФ в этом году, вероятно, продолжит расти. "Мы считаем, в 2019 г. рынок не упадет – на это есть масса причин. Наш прогноз по объемам – рост на 10% в сравнении с прошлым годом", – приводит РИА "Новости" руководителя аналитического центра "Русипотека" Сергей Гордейко.

По сравнению с прошлогодним ипотечным бумом, когда объем выданных кредитов на покупку жилья вырос вполовину – до рекордных 3 трлн руб., нынешний рост не так заметен. Тем не менее худшие опасения о резком обвале рынка не оправдались.

По мнению Гордейко, ставки по кредитам в текущем году увеличатся незначительно. "Несмотря на то, что шел тренд на повышение ставок, он закончится. Среднегодовая ставка в 2019 году не превысит 10%", – отметил эксперт.

Банк России 8 февраля проведет заседание, на котором будет рассматриваться вопрос о повышении базовой ставки. В настоящий момент она составляет 7,75% годовых. После подорожания денег коммерческие банки повысили ставки по кредитам и депозитам. В частности, стоимость ипотеки выросла на 0,6-1,2 процентных пункта. В Центробанке, однако, отрицают связь подорожания кредитов с ростом ключевой ставки, указывает РБК.

По мнению ряда экспертов, регулятор в феврале не будет играть на повышение, оставляя себе пространство для маневра. По мнению директора департамента операций на финансовых рынках банка "Русский стандарт" Максима Тимошенко, замедление инфляции в январе указывает на уменьшение влияния на рост цен повышения НДС и тарифов на ЖКХ и транспорт, передает News.ru. В этой ситуации острая необходимость в увеличении ключевой ставки отпадает. Значит, есть шанс, что ипотечные кредиты действительно не будут дорожать.