Доллар и евро подешевели

Рубль временно отыгрывает утраченные позиции

Евро и доллар по состоянию на сегодняшний день потеряли в рейтинге. Желающим купить иностранную валюту, лучше сделать это сейчас, ведь в ближайшем будущем никакого значительного обвала не случится.



Так, установленный ЦБ курс евро на завтра, 12 февраля, упал почти на 60 коп. и составил 74,32 рубля. Потеря американской валюты чуть меньше – 41,11 копейки. Во вторник ее курс расположится на отметке 65,65 рубля. На 48,31 коп. упала в цене стоимость бивалютной корзины – до 69,55 рубля.

Однако укрепление рубля носит временный характер, предупреждают аналитики. По их мнению, цены на нефть, да и общая финансовая картина в целом не позволяет делать воодушевляющих прогнозов. Экономисты полагают, что курс отечественной валюты вернется на круги своя.