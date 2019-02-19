Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Дорогая нефть погубит экономику

Фото: www.globallookpress.com
Высокий спрос на углеводороды несет России сплошные проблемы

Наша страна нарастила темпы добычи черного золота и этим обеспечила стабильное наполнение казны. Однако для отдельных отраслей экономики такая ситуация представляет серьезную опасность, предупреждают эксперты.

Краткосрочные перспективы развития экономики РФ определяются сектором добычи, говорится в подготовленном экспертами Высшей школы экономики (ВШЭ) обзоре "Комментарии о государстве и бизнесе". Однако на более длительной дистанции резкий рост одного сектора может привести к стагнированию остальных.

В декабре 2018 года общий рост промышленного производства составил всего 2%. За прошедший год – это наиболее низкий месячный темп прироста, сообщает RNS. Просели практически все сферы, в частности, прирост в обрабатывающем производстве оказался нулевым.

Единственной сферой, которая продемонстрировала стабильное наращивание темпов, стала добывающая промышленность. В декабре 2018 г. по сравнению с декабрем 2017-го отрасль выросла на 6,3%. Так, нефтедобыча подросла на 4,1%, добыча газа – на 6%, каменного угля – на 10,8%, камня и некоторых добываемых стройматериалов – на 24,5%. Отчасти этому помогли принятое летом прошлого года в рамках ОПЕК+ смягчение ограничений на извлечение нефти, а также конъюнктурные факторы – выход на полную мощность проекта "Ямал СПГ", снижение добычи газа в Европе, рост цен на уголь на мировом рынке.

Фото: www.globallookpress.com

Из сложившейся картины специалисты делают неутешительные выводы: экономические успехи нашей страны по-прежнему достигаются лишь за счет высокого спроса на сырьевые ресурсы на мировом рынке.

"Общий вывод здесь можно сделать такой: зависимость экономики от топливно-энергетического комплекса сохраняется, причем с восстановлением высоких темпов нефтедобычи (в первом квартале 2019 г.) "голландская болезнь" обостряется, и темпы роста обрабатывающей промышленности замедляются",

– говорится в обзоре ВШЭ. Под "голландской болезнью" эксперты понимают негативный эффект от повышения курса национальной валюты на экономическое развитие в результате резкого роста отдельного сектора экономики.

По мнению аналитиков, в нынешнем году падение темпов роста промышленного производства, отрицательное влияние нефтедобычи на обрабатывающий сектор экономики и повышение НДС приведут к тому, что рост ВВП окажется микроскопическим. По итогам первого квартала он составит не более 1-1,5% год к году.

Андрей ФИЛАТОВ
новости партнеров
Загрузка...

Россияне захотели отдать Курилы японцам

Часть соотечественников заняла неожиданную позицию

"Газпром" лишат половины "Северного потока-2"

Другие экспортеры не смогут воспользоваться трубой, но из вредности потеснят российскую компанию

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей