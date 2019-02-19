Дорогая нефть погубит экономику

Высокий спрос на углеводороды несет России сплошные проблемы

Наша страна нарастила темпы добычи черного золота и этим обеспечила стабильное наполнение казны. Однако для отдельных отраслей экономики такая ситуация представляет серьезную опасность, предупреждают эксперты.



Краткосрочные перспективы развития экономики РФ определяются сектором добычи, говорится в подготовленном экспертами Высшей школы экономики (ВШЭ) обзоре "Комментарии о государстве и бизнесе". Однако на более длительной дистанции резкий рост одного сектора может привести к стагнированию остальных.

В декабре 2018 года общий рост промышленного производства составил всего 2%. За прошедший год – это наиболее низкий месячный темп прироста, сообщает RNS. Просели практически все сферы, в частности, прирост в обрабатывающем производстве оказался нулевым.

Единственной сферой, которая продемонстрировала стабильное наращивание темпов, стала добывающая промышленность. В декабре 2018 г. по сравнению с декабрем 2017-го отрасль выросла на 6,3%. Так, нефтедобыча подросла на 4,1%, добыча газа – на 6%, каменного угля – на 10,8%, камня и некоторых добываемых стройматериалов – на 24,5%. Отчасти этому помогли принятое летом прошлого года в рамках ОПЕК+ смягчение ограничений на извлечение нефти, а также конъюнктурные факторы – выход на полную мощность проекта "Ямал СПГ", снижение добычи газа в Европе, рост цен на уголь на мировом рынке.

Из сложившейся картины специалисты делают неутешительные выводы: экономические успехи нашей страны по-прежнему достигаются лишь за счет высокого спроса на сырьевые ресурсы на мировом рынке.

"Общий вывод здесь можно сделать такой: зависимость экономики от топливно-энергетического комплекса сохраняется, причем с восстановлением высоких темпов нефтедобычи (в первом квартале 2019 г.) "голландская болезнь" обостряется, и темпы роста обрабатывающей промышленности замедляются",

– говорится в обзоре ВШЭ. Под "голландской болезнью" эксперты понимают негативный эффект от повышения курса национальной валюты на экономическое развитие в результате резкого роста отдельного сектора экономики.

По мнению аналитиков, в нынешнем году падение темпов роста промышленного производства, отрицательное влияние нефтедобычи на обрабатывающий сектор экономики и повышение НДС приведут к тому, что рост ВВП окажется микроскопическим. По итогам первого квартала он составит не более 1-1,5% год к году.