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Звонок из банка - и денег нет: россиян грабят аферисты

Фото: www.globallookpress.com
В банках забили тревогу

В последнее время мошенники все чаще звонят клиентам якобы от банков, используя прия этом технологию подмены номера. В кредитных учреждениях подчеркивают, что операторы связи пока не могут эффективно блокировать такого рода схемы.

Об этом изданию "КоммерсантЪ" сообщили несколько источников в крупных банках. Суть мошенничества в том, что для клиента звонок злоумышленников выглядит так, как будто он исходит из банка – входящий номер определяется на дисплее как номер кредитной организации. Затем держателю карты сообщается о якобы имевшей место попытке несанкционированной операции, после чего у испуганного гражданина выспрашивают все данные карты, а затем с нее похищают деньги. 

"ЮниКредит Банк" и "Райффайзенбанк" уже сделали для своих клиентов официальные предостережения об участившихся случаях мошенничества. В Центральном банке представителям издания рассказали, что у них есть информация о такого рода аферах, – Банк России начал консультации с кредитными учреждениями и планирует привлечь к обсуждению проблемы операторов связи и Минкомсвязь.

Так как пока операторы связи не знают, как решить проблему подменных номеров, все держатели карт должны просто оставаться бдительными и помнить, что средства, списанные со счета, им уже не вернут.

Банки возвращают клиентам потери только в том случае, если те не нарушили правил пользования картой. Однако, пойдя на поводу у мошенников, граждане нарушают правила, добровольно сообщая сведения, которые никому нельзя сообщать.

Валентина МАЙОРОВА
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