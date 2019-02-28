Россиян выгонят с работы весной

Работники ряда отраслей оказались в зоне повышенного риска

Транспорт, банки и автомобилестроение – те, кто трудятся в этих трех сферах, с наибольшей степенью вероятности могут быть уволены в ближайшие 3 месяца.

Общее же число тех, кто может лишиться работы, равно 115, 7 тыс. человек, сообщают "Известия" со ссылкой на мониторинг Министерства труда.

Такие серьезные перемены на рынке труда возникли в связи с приостановкой производства из-за перенасыщения рынка, проблемами, возникшими у компаний-перевозчиков и продолжающейся санацией банковского сектора, отмечает НСН.

Эксперты отмечают, что в конце 2018 года потеря работы грозила тем, кто работал в банках, на транспорте и производстве электрооборудования.

При этом профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления РАНХиГС Александр Щербаков считает, что увольнение 115,7 тыс. человек не следует рассматривать как заметное изменение на рынке труда. В целом ситуация в стране остается стабильной, подчеркнул профессор.

В свою очередь, Минтруд РФ опроверг информацию о том, что весной запланировано массовое сокращение работников, в ведомстве назвали ситуацию на рынке труда стабильной, сообщает РИА "Новости".