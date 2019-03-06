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Сохранить сбережения помогут два простых правила

Фото: www.globallookpress.com
Россиянам рассказали, как не потерять деньги при крахе банка

Выбирая финансовую организацию для размещения депозитных средств, важно не связываться с банками, которые засветились в негативных новостях и которые заманивают клиентов повышенными процентными ставками. Об этом рассказал младший директор по банковским рейтингам компании "Эксперт РА" Иван Уклеин.

Проблемы с возвратом средств у граждан могут возникнуть при отзыве банковской лицензии. С 2013 г. лицензий лишилась почти половина кредитных учреждений страны (около 400). Гарантированное государством страховое возмещение в размере 1,4 млн рублей не всегда способно покрыть всю сумму вклада. К тому же при обращении в Агентство по страхованию вкладов клиент проштрафившегося банка потеряет проценты за последние две недели, а валютный вклад ему выплатят в рублях зачастую по не самому выгодному курсу, указал аналитик в беседе с РИА "Новости".

По его словам, для того чтобы разумно управлять сбережениями и инвестициями, нет нужды погружаться в подробный банковский анализ.

"Не стоит относить деньги только в те банки, которые хронически фигурируют в негативных новостях, например, о сбоях в работе офисов, отключениях электричества. Поскольку вероятность отзыва лицензии у такого банка выше",

– заявил специалист.

 Фото: www.globallookpress.com 

Вторым непреложным правилом является настороженное отношение к предлагаемым ставкам, если они значительно превышают рекомендованный Центробанком уровень (он устанавливается раз в десять дней на основе ставок десяти крупнейших банков по объему депозитов). Ставки не должны превышать рекомендованное значение плюс 2 процентных пункта.

Опасно также связываться с банками с распыленной структурой собственности, исторически слабой операционной эффективностью, непонятной бизнес-моделью, доминированием "длинных" кредитов в активах или чрезмерной концентрацией кредитного портфеля, высокой зависимостью от вкладов населения по ставкам выше средних по рынку. У организаций с такими показателями Банк России отберет лицензию с большой долей вероятности.

Для владельцев малого бизнеса ситуация, по словам Уклеина, выглядит несколько по-другому. Их вклады попадают под страхование только с начала этого года и лишь в небольшом объеме. Поэтому нужно грамотно выстраивать систему риск-менеджмента. Это позволит выбрать оптимальное решение между маленькими банками с высокими ставками, которые могут лишиться лицензии с более высокой долей вероятности, и системными банками, которые не дадут такой прибыли.

Андрей ФИЛАТОВ
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