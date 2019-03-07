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Украинские самолеты остались без топлива

Фото: www.globallookpress.com
Поставки из Белоруссии остановлены из-за долгов Незалежной

"Белорусская нефтяная компания" прекратила снабжать Украину авиатопливом после того, как начали возникать перебои с погашением налоговых векселей, которые белорусская компания выдала украинским перевозчикам в этом году.

Об этом пишет Enkorr со ссылкой на свои источники.

По их данным, у белорусской стороны возникли вопросы по поводу порядка заправки реактивным топливом, в котором участвовали сторонние компании, но собственник топлива при этом не менялся. Среди украинских импортеров значатся, например, "Укртатнафта" и "БНК-Украина".

В середине февраля "БНК-Украина" предоставила сведения о целевом использовании авиационного керосина, но долг перед поставщиком остался не погашен. Поэтому с марта компания решила отказаться от новых поставок.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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