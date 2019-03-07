Украинские самолеты остались без топлива

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"Белорусская нефтяная компания" прекратила снабжать Украину
авиатопливом после того, как начали возникать перебои с погашением налоговых
векселей, которые белорусская компания выдала украинским перевозчикам в этом
году.
Об этом пишет Enkorr со ссылкой на свои источники.
По их данным, у белорусской стороны возникли вопросы по поводу порядка заправки реактивным топливом, в котором участвовали сторонние компании, но собственник топлива при этом не менялся. Среди украинских импортеров значатся, например, "Укртатнафта" и "БНК-Украина".
В середине февраля "БНК-Украина" предоставила сведения о целевом использовании авиационного керосина, но долг перед поставщиком остался не погашен. Поэтому с марта компания решила отказаться от новых поставок.
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