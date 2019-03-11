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ЧП в США: Трамп требует миллиарды долларов из казны на стену с Мексикой

Дональд Трамп. Фото: www.globallookpress.com
Американские конгрессмены готовы устроить настоящую схватку из-за новой просьбы президента

Спустя меньше месяца после того, как в США был объявлен режим чрезвычайного положения, глава Белого дома Дональд Трамп обратился к Конгрессу с требованием выделить почти 9 млрд долларов на безопасность.

Как пишет The Washington Post, в ежегодном запросе к законодателям о бюджете на 2020 год Трамп планирует запросить 5 млрд долларов для министерства внутренней безопасности и 3,6 млрд долларов для Пентагона. Средства пойдут на строительство новых участков стены между США и Мексикой.

По словам источников издания, обращение Трампа спровоцирует новую битву в Конгрессе между демократами и республиканцами. Многие настроены весьма скептически. Так, по словам главы комитета по ассигнованиям Палаты представителей Ниты Лоуи, запрос Трампа "даже не стоит бумаги, на которой он написан".

США перешли на чрезвычайное положение 15 февраля по указу Дональда Трампа, напоминает РИА ФАН. Решение президента поддержало большинство американцев.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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