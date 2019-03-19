Российский порт подешевел из-за Крымского моста

Потраченные на переправу деньги уже начали отбиваться

Расходы на строительство моста через Керченский пролив потихоньку возвращаются России обратно, пусть и не напрямую. Как стало известно, благодаря ему строительство порта Тамань обойдется дешевле почти на 61 млрд рублей – это примерно четверть стоимости самого Крымского моста.

В министерстве транспорта рассказали, что изначально проект кубанского порта оценивался в 232 млрд рублей. В эту сумму были заложены расходы на возведение подъездных путей к гавани. Однако необходимость в них отпала, поскольку теперь им есть альтернатива в виде автомобильных и железнодорожных подходов к Крымскому мосту. Это позволило сбить стоимость проекта сразу на четверть – до 171 млрд рублей.

Также изменения в проекте отразятся и на сроках. Планировалось, что порт будет построен в два этапа. Первый из них, собственно, и предполагал строительство подъездных дорог, который должны были появиться уже к концу 2019 года. Второй этап включал в себя уже строительство самого объекта и был рассчитан до 2023 года. Обновленный вариант предусматривает всего один этап – строительство только порта.

Представитель Минтранса сообщил РБК, что ведомство уже направило обновленный план возведения порта в правительство. А источник издания в министерстве, знакомый с деталями проекта, рассказал, что подъездные пути к порту уже строятся в рамках реализации Керченского моста.

По словам партнера практики "Инжиниринг" компании "НЭО Центр" Алексея Ефанова, проекту пошло на пользу решение сэкономить на нем за счет Крымского моста. Став дешевле, он стал более лакомым куском для инвесторов.

Напомним, что строительство Крымского моста обошлось России почти в 228 млрд рублей.