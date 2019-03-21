Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Россия может остаться без миллиардов

Фото: www.globallookpress.com
Деньги, которые иностранцы когда-то брали в долг, исчезли безвозвратно

Порядка $40 млрд составляют финансовые обязательства заморских стран перед самым большим государством в мире. В эту сумму входят не только предоставляемые Россией займы, но и СССР.

РФ, как известно, унаследовала все его иностранные долги. После распада Союза она взвалила на свои плечи не только его кредиты, но еще и получила право взимать за рубежом его заемные средства. 

Такая цифра, по данным Минфина, всплывает по состоянию на 1 февраля 2019 г., передает "Интерфакс". Правда, о львиной доле средств, которые Стране Советов задолжали иностранцы, Москве стоит забыть, поскольку, как уточняет агентство, их взыскание невозможно. Получается, Россия "подарила" эти деньги?!   

Ксения АНДРЕЕВА
новости партнеров
Загрузка...

За наш счет: Киев присвоил лавры восстановления послевоенного Крыма

Россиян обозвали "проходимцами"

Без паники: инвесторы "Северного потока-2" отмахнулись от резолюции Европарламента

Пока одни сотрясают воздух, другие работают

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей