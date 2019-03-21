Деньги, которые иностранцы когда-то брали в долг, исчезли безвозвратно

Порядка $40 млрд составляют финансовые обязательства заморских стран перед самым большим государством в мире. В эту сумму входят не только предоставляемые Россией займы, но и СССР.

РФ, как известно, унаследовала все его иностранные долги. После распада Союза она взвалила на свои плечи не только его кредиты, но еще и получила право взимать за рубежом его заемные средства.

Такая цифра, по данным Минфина, всплывает по состоянию на 1 февраля 2019 г., передает "Интерфакс". Правда, о львиной доле средств, которые Стране Советов задолжали иностранцы, Москве стоит забыть, поскольку, как уточняет агентство, их взыскание невозможно. Получается, Россия "подарила" эти деньги?!