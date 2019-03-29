Россияне катастрофически задолжали банкам

Ситуация возвращается к тяжелому 2014 году

Население страны стремительно утопает в долгах. На сегодняшний день уровень долговой нагрузки граждан достиг 9,9%, что очень близко к пиковым показателям пятилетней давности. Происходящее пугает Центробанк.

По словам директора департамента финансовой стабильности ЦБ Елизаветы Даниловой, сегодня виден сильный дисбаланс в части кредитования россиян. За последний год необеспеченные кредиты выросли почти на четверть, что взбудоражило регулятора.

"Мы озабочены всерьез этим ростом, озабочены тем, что долговая нагрузка уже в этом году может достичь пикового уровня 2014 года и принимаем меры",

– цитирует Данилову РИА "Новости".

По ее словам, долговая нагрузка на россиян растет очень быстро, особенно из-за необеспеченного кредитования. Эта тенденция появилась в последний год, до этого она оставалась на уровне, несмотря на то, что люди все чаще занимали у банков.

Под долговой нагрузкой подразумевается соотношение предстоящих платежей по кредитам к располагаемым доходам человека.