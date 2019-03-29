Россияне катастрофически задолжали банкам

Нибиру
- Россия в безопасности: Нибиру нашла новую цель
- Это конец: Нибиру взорвалась
- Уже завтра: Нибиру ничто не остановит
Население страны стремительно утопает в долгах. На сегодняшний день уровень долговой нагрузки граждан достиг 9,9%, что очень близко к пиковым показателям пятилетней давности. Происходящее пугает Центробанк.
По словам директора департамента финансовой стабильности ЦБ Елизаветы Даниловой, сегодня виден сильный дисбаланс в части кредитования россиян. За последний год необеспеченные кредиты выросли почти на четверть, что взбудоражило регулятора.
"Мы озабочены всерьез этим ростом, озабочены тем, что долговая нагрузка уже в этом году может достичь пикового уровня 2014 года и принимаем меры",
– цитирует Данилову РИА "Новости".
По ее словам, долговая нагрузка на россиян растет очень быстро, особенно из-за необеспеченного кредитования. Эта тенденция появилась в последний год, до этого она оставалась на уровне, несмотря на то, что люди все чаще занимали у банков.
Под долговой нагрузкой подразумевается соотношение предстоящих платежей по кредитам к располагаемым доходам человека.
Копенгаген нашел аргумент против строительства трубопровода
Американская валюта может подорожать на 10 рублей