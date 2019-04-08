Чтобы получить ссуду, нужно очень постараться

Случаи отказов в выдаче кредитных средств резко участились в первом квартале этого года. Такие данные предоставило Объединенное кредитное бюро (ОКБ).



Доля заявок на кредит наличными, получивших одобрение в январе – марте 2019 г., составила всего 32%. Это на 11 процентных пунктов меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Доля одобренных автокредитов составила 33% – также на 11 процентных пунктов меньше. Ипотечные кредиты российские банки по-прежнему выдают охотнее всего, но и в этом секторе доля одобренных заявок упала за год с 80% до 72%, передает РИА "Новости".

Исключением стали лишь кредитные карты. Их банки выдают так же исправно, как год назад, с уровнем одобрения заявок в 45%.

В Национальном бюро кредитных историй также отметили тенденцию к сокращению выдачи кредитов. По имеющейся у него статистике, доля отклоненных заявок по всем типам потребительских кредитов за первые два месяца текущего года составила 67,5% против 60,9% в январе-феврале 2018 года.

"Банки достаточно часто отказывают заемщикам в получении кредита. Процент отказа может доходить почти до 70% для некоторых кредитных продуктов и каналов привлечения клиентов",

– заявил сотрудник организации Алексей Волков.

Главными причинам для отказов служат плохая кредитная история заявителей, непомерная долговая нагрузка, а также несоответствие данных, указанных в заявке и информации, имеющейся у кредитора.

"Для банков значимым фактором является наличие текущей просроченной задолженности, пусть и не длительной, на какую-либо значимую сумму или наличие длительной просроченной задолженности более месяца. Также в последнее время увеличивается число отказов вследствие превышения суммы ежемесячных платежей по кредитам над установленными в каждом банке пороговыми значениями", – объяснил руководитель бюро кредитных историй "Эквифакс" Олег Лагуткин.

Между тем со стороны россиян также растет недовольство банками, в которых они обслуживаются. По данным Национального агентства финансовых исследований, только 38% клиентов кредитных организаций в феврале текущего года сказали, что лояльны собственному банку и могут порекомендовать его своим знакомым. Двумя годами ранее у банков было 58% лояльных клиентов, а год назад – 47%, отмечает РБК.

Доля клиентов, категорически недовольных своим банком и ищущих альтернативу, за год увеличилась с 18 до 24%. В результате коэффициент лояльности клиентов, рассчитываемый как разница между долями критиков и сторонников, упал за год вдвое – с 29 до 14 пунктов.