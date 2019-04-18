Древняя Эллада несет колоссальные убытки

Антироссийские санкции и ответные меры Москвы в адрес своих оппонентов нанесли серьезный урон греческой экономике, что является помехой ее развитию. Об этом заявил сегодня советник премьер-министра Греции по вопросам сотрудничества с Россией и Восточной Европой Димитрис Веланис.

Он назвал "неуместным противостоянием" такое положение вещей, когда "политика вмешивается в чистую экономику", мешая ей прогрессировать. Советник отметил, что от санкций несет убытки местный аграрный сектор, ориентирующийся на экспорт.

"От этого пострадали греческие производители и российский рынок, поскольку качество греческих товаров было намного лучше многих конкурирующих товаров", – цитирует РИА "Новости" Веланиса.

По его данным, в 2018 г. экспорт отечественной продукции снизился с 500-700 млн евро до 170 млн.





Греческий представитель подчеркнул, что Афины выступают против ограничительных мер.

"Мы продолжаем быть против санкций. Бизнес старается прорваться, правительства стараются понять друг друга и в чем польза от этих санкций. Пока санкции действуют. Мы – и премьер-министр, и правительство – всегда заявляли, что мы против этих санкций", – сказал советник.

Он добавил, что рестрикции принимаются независимо от таких стран, как Греция.

Веланис признался, что Афинам стыдно говорить о нынешних 4 млрд евро, поскольку вполне возможен товарооборот в размере десятков миллиардов, над чем сейчас и работает греческое правительство.

Также советник сообщил, что местные предприниматели "готовятся к развитию бизнеса и производства в самой России" в рамках программы импортозамещения в РФ. По его словам, греки собираются у нас в стране развивать молочное производство совместно с российскими компаниями, в частности, такие проекты готовятся реализовать в Воронежской и Ульяновской областях.

Помимо этого, инвестиции из России идут в греческий аграрный сектор. В качестве примера Веланис назвал ароматические культуры и приправы.

