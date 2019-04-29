Предприниматели бьют тревогу

Россияне рискуют остаться без небольших магазинов. Причиной тому являются поправки в законодательство, которые подготовило Министерство финансов.

Министерство предлагает изменить Налоговый кодекс – лишить несетевые магазины, торгующие маркированными товарами, специального режима налогообложения.

Речь идет о Едином налоге на временный доход (ЕНВД) и патенты, благодаря которым налоговая нагрузка на небольшие компании снижена. Независимо от того, какой доход у ИП, он платит 7,5-15% вмененного дохода. Под вмененным доходом подразумевается базовая доходность того или иного вида деятельности, установленного государством. Он может быть меньше, чем фактический доход. При этом от уплаты традиционных налогов компании освобождены.

В Ассоциации малоформатной торговли и в общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" жестко раскритиковали инициативу Минфина. Как пишет РБК, они обратились к главе Минфина Антону Силуанову, предупредив об угрозе массового закрытия мелких торговых точек по всей стране, если законопроект будет принят. По словам президента "Опоры России" Александра Калинина, запрет ЕНВД для продавцов маркируемых товаров недопустим.

"Он существенно ухудшит положение налогоплательщиков, занимающихся розничной торговлей маркируемыми товарами народного потребления (вся обувь; отдельные виды одежды и т.д.), особенно в том случае, если они одновременно с маркируемыми товарами реализуют товары, не подлежащие маркировке", – приводит издание выдержку из письма.

В случае перехода с ЕНВД на упрощенную систему налогообложения (УСН) предприниматели в лучшем случае потеряют четверть своей прибыли, а в худшем – вообще всю. Сумма потерь будет зависеть от товарооборота, уточняет телеканал "360". Как пишет "ФедералПресс", эксперты из деловой среды уверены, что большинство ИП не осилят резко возросшие налоги и просто закроются. От этого выиграют крупные торговые сети, пишет "Царьград".

Сегодня в России маркируются обувь и некоторые виды одежды, медицинские препараты, табак, постельное белье, шубы и ювелирные украшения, отмечает URA.RU.