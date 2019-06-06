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Экономике России предсказали сильнейший шок

Фото: www.globallookpress.com
Отток капитала вырос до рекордного уровня из-за "дела Калви"

Уголовное дело против основателя инвестиционной компании Baring Vostok – гражданина США Майкла Калви – обернется крупными неприятностями для отечественной экономики. Об этом заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин, выступая на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ).

"С одной стороны заявляют, что он обладает высокой репутацией, с другой стороны почему-то держат под арестом, в то время как может спокойно идти объективный процесс",

– сказал чиновник, передает "Интерфакс".

По словам Кудрина, скандала вокруг Калви отпугнул инвесторов, и они стали в срочном порядке выводить активы из нашей страны. С начала года отток капитала из России удвоился и уже достиг $40 миллиардов. Такая ситуация обернулась "шоком для экономики".

В результате нашу страну ждет тяжелая полоса, ведь и без того прогнозы по росту ВВП были более чем скромными. В этом году экономика увеличится менее чем на 1%, а не на 1,3%, как предполагают в Министерстве экономического развития, отметил Кудрин.

Майкл Калви. Фото:Ведомости/ТАСС

"К сожалению, на мой взгляд, в ближайшие годы наш потенциал роста – около 2% или ниже. То есть я предполагаю, что мы не достигнем планки в 3% или выше, чтобы выйти на темпы роста выше мирового", – сказал глава Счетной палаты, цитирует ТАСС.

Впрочем, он успокоил слушателей, пообещав, что системный кризис экономике не грозит: "Экономика РФ в ближайшее время может в каком-то квартале показать спад, но экономического кризиса не будет".

Между тем министр финансов Антон Силуанов считает, что уголовному делу против Майкла Калви придается слишком большое значение.

"Да, Майкл Калви – это иностранный инвестор, да, у правоохранительных органов есть вопросы к компаниям, (где он работал). Но мы слишком много уделяем этому внимания… У нас есть (аналогичные) прецеденты и с российскими бизнесменами, есть примеры и на Западе. Мой посыл заключается в том, что не надо рассматривать конкретный инцидент с Калви, надо решать проблемы в целом", – пишет News.ru.

Основателя Baring Vostok обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, он и пять его сообщников похитили у банка "Восточный" 2,5 млрд рублей. В Baring Vostok дело связывают со внутрикорпоративным конфликтом акционеров "Восточного". Пять из шести фигурантов дела вину не признают. В феврале Калви был арестован, а в апреле переведен под домашний арест. Следствие не разрешило ему присутствовать на ПМЭФ.

Андрей ФИЛАТОВ
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