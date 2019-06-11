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Трамп бьет тревогу из-за доллара

Дональд Трамп. Фото: www.globallookpress.com
Американский лидер резко высказался о действиях финансового регулятора

Федеральная резервная система США проводит политику, которая ведет к девальвации евро и других валют по отношению к доллару. Это, в свою очередь, не идет на пользу американской экономике.

"Евро и другие валюты обесцениваются по отношению к доллару, что ставит США в невыгодное положение. Процентная ставка ФРС очень высокая, да еще и смехотворная программа количественного ужесточения! Они ничего не понимают!" –

написал Трамп в своем микроблоге Twitter.

В последнее время американский президент критикует политику ФРС, выполняющую функции центрального банка страны, и ее председателя Джерома Пауэлла, напоминает ТАСС. Трамп считает, что Пауэлл должен понизить базовую процентную ставку и перейти к политике количественного смягчения, а не ужесточения. По мнению Трампа, это необходимо сделать, так как экономика страны растет, уровень безработицы падает, а американские компании возвращают свои производства на родину. По мнению Трампа, экономика США могла бы вырасти в 2019 году на 4%, если бы финансовый регулятор не повышал процентную ставку. 

Валентина МАЙОРОВА
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