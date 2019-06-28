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Россия и Китай навсегда попрощались с долларом

Фото: pixabay.com
Предприниматели двух стран будут расплачиваться друг с другом рублями и юанями

Москва и Пекин перейдут на прямые расчеты в двусторонней торговле, полностью отказавшись от использования американской валюты. Соответствующее межправительственное соглашение еще в начале июня подписали министр финансов РФ Антон Силуанов и председатель Народного банка Китая И Ган.

Платежи в рублях и юанях будут проводить ВТБ и Торговый банк Китая. Сейчас идет обсуждение и проработка механизмов расчетов между китайскими и российскими предприятиями, сообщают "Известия".

Предполагается, что прежде всего на прямые расчеты перейдут крупные компании с государственной долей из традиционных сфер российского экспорта – производители энергоресурсов и сельскохозяйственной продукции, отмечает телеканал "360". Впоследствии на платежи в национальной валюте будут переводиться и те договоры, которые ранее были заключены в долларовом эквиваленте.

В настоящий момент стороны начали работу над стыковкой национальных электронных систем платежей (аналогов SWIFT) обеих стран. На эту систему для облегчения расчетов уже перешли несколько российских банков, уточняет Ura.ru.

Фото: www.globallookpress.com

Российско-китайское соглашение позволит в несколько раз нарастить объемы торговли и избавит предпринимателей из Поднебесной от излишнего налогообложения за использование в расчетах валюты, отмечает "Федерал-Пресс". По словам председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, необходимо создать инструменты, которые застрахуют риски колебаний курса валют по основным торговым позициям. В ближайшие годы доля расчетов с КНР в рублях может возрасти с нынешних 10% до 50%, полагает депутат.

По итогам прошлого года товарооборот между РФ и КНР составил $107 миллиардов. По данным Центробанка России, доля рубля и юаня составила 11% по экспорту из России и 24% по импорту из Китая.

Соглашение между Москвой и Пекином о переходе на прямые расчеты в национальных валютах планировалось заключить в конце прошлого года. Однако в конце декабря министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что подписание документа отложено, не пояснив причин такого решения.

Андрей ФИЛАТОВ
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