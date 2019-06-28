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Москва и Пекин перейдут на прямые расчеты в двусторонней
торговле, полностью отказавшись от использования американской валюты.
Соответствующее межправительственное соглашение еще в начале июня подписали министр
финансов РФ Антон Силуанов и председатель Народного банка Китая И Ган.
Платежи в рублях и юанях будут проводить ВТБ и Торговый банк Китая. Сейчас идет обсуждение и проработка механизмов расчетов между китайскими и российскими предприятиями, сообщают "Известия".
Предполагается, что прежде всего на прямые расчеты перейдут крупные компании с государственной долей из традиционных сфер российского экспорта – производители энергоресурсов и сельскохозяйственной продукции, отмечает телеканал "360". Впоследствии на платежи в национальной валюте будут переводиться и те договоры, которые ранее были заключены в долларовом эквиваленте.
В настоящий момент стороны начали работу над стыковкой национальных электронных систем платежей (аналогов SWIFT) обеих стран. На эту систему для облегчения расчетов уже перешли несколько российских банков, уточняет Ura.ru.
Российско-китайское соглашение позволит в несколько раз нарастить объемы торговли и избавит предпринимателей из Поднебесной от излишнего налогообложения за использование в расчетах валюты, отмечает "Федерал-Пресс". По словам председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, необходимо создать инструменты, которые застрахуют риски колебаний курса валют по основным торговым позициям. В ближайшие годы доля расчетов с КНР в рублях может возрасти с нынешних 10% до 50%, полагает депутат.
По итогам прошлого года товарооборот между РФ и КНР составил $107 миллиардов. По данным Центробанка России, доля рубля и юаня составила 11% по экспорту из России и 24% по импорту из Китая.
Соглашение между Москвой и Пекином о переходе на прямые расчеты в национальных валютах планировалось заключить в конце прошлого года. Однако в конце декабря министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что подписание документа отложено, не пояснив причин такого решения.
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