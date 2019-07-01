Судьба проекта – в руках Еврокомиссии

Страны Евросоюза смогут рассчитывать на голубое топливо из нового газопровода, который прокладывают по дну Черного моря, только в том случае, если к этому вопросу не будут примешивать политику. С таким заявлением выступил посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко.



По словам дипломата, судьба крупнейшего инфраструктурного проекта Южной Европы зависит от позиции, которую займут органы исполнительной власти еврообъединения.

"Со стороны Евросоюза в принципе проблема заключается только в одном – в излишней политизации, создании совершенно искривленных представлений о намерениях России и о смысле и целях проекта. Если такой политизации не будет, а возобладает нормальный, прагматичный подход, где во главу угла будут поставлены экономика и интересы самой Европы, наши взаимные интересы, тогда все получится",

– заявил посол в интервью РИА "Новости".

Боцан-Харченко отметил, что непосредственно в Турции проект развивается успешно, Анкара выполняет все условия и договоренности для успешного строительства. При этом задача по продления газопровода в Европу все еще не решена.

"Что касается перспективы этого крупнейшего исторического проекта в целом, вопрос, конечно, в подходе Еврокомиссии. В том случае если в Брюсселе будет решение, устраивающее Россию, устраивающее "Газпром", то такое продолжение будет", – заключил представитель дипломатического корпуса.

На прошлой неделе глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщил о том, что строительство продолжения газопровода "Турецкий поток" в Сербии и Болгарии должно быть завершено в конце 2019 года, передает RNS.

Проект "Турецкий поток" предполагает строительство газопровода, состоящего из двух ниток мощностью по 15,75 млрд кубометров каждая. Первая нитка предназначена для поставок российского газа турецким потребителям, вторая – для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. В ноябре 2018 г. "Газпром" завершил строительство морского участка газопровода. Запуск магистрали планируется до конца 2019 года.