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Российское золото разорит Америку

Фото: www.globallookpress.com
Золотые запасы РФ нанесут сокрушительный удар по экономике Соединенных Штатов

Политики и общественные деятели США на самом деле должны опасаться не российских ядерных ракет, а ее золотых резервов. Такое мнение высказал американский финансовый эксперт Байрон Кинг.

"Российское руководство не заинтересовано в ядерной войне, но оно может доставить США проблемы в финансовом секторе… Самым быстро развивающимся "оружием" в российском геополитическом арсенале являются запасы драгоценного металла, а также национальная валюта РФ – рубль",

– заявил аналитик, чьи слова приводит "Свободная пресса".

Рубль имеет для России такое же важное стратегическое значение, как армия, флот или военно-воздушные силы. По мере того как Министерство обороны наращивало военный потенциал страны, Банк России увеличивал золотые запасы. Начиная с 2006 г. страна активно скупает золото на внешнем рынке. При этом большая часть золота, добытого в России, остается в стране. Правительство РФ конвертирует государственные рубли в золотые активы, отметил Кинг.

Фото: pixabay.com

Громадные золотые запасы являются "частью национального плана России". Москва и Пекин могут объединить свои золотые запасы, чтобы сформировать обеспеченную драгоценным металлом валюту для конкуренции доллару, который попадет в ловушку. Такая ситуация не сулит ничего хорошего для будущего США, предупредил эксперт.

Спастись от краха американцы могут лишь одним способом, взяв под свой контроль большую часть мировых запасов золота и серебра. Однако в настоящий момент Соединенные Штаты ничего не делают в этом направлении, тогда как Москва продолжает в огромных объемах скупать драгоценный металл. Именно это "оружие", полагает Кинг, способно нанести Вашингтону чувствительный, если не смертельный удар. Произойдет это в течение ближайших двух лет.

Другим поводом для тревог у американских финансистов является заключенное между Москвой и Пекином соглашение о постепенном отказе от долларов при взаиморасчетах. Соединенные Штаты намерены сопротивляться намерениям России снизить международную экономическую роль доллара. Однако эта тенденция имеет глобальные масштабы, и противостоять ей Вашингтону будет не под силу, передает "Царьград".

Андрей ФИЛАТОВ
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