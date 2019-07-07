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Дорогой 2018-й: какие продукты подскочили в цене

Фото: www.globallookpress.com
Заплатить намного больше россиянам пришлось за крупу, овощи и популярное лекарство

Итоги прошедшего года подвели в Росстате.

По данным федеральной службы, больше всего в цене подскочили пшено (на 73,6 процента) и капуста (на 72,8 процента). Следом идет газовое моторное топливо – его стоимость увеличилась на 30,8 процента.

Подорожали также сахар и яйца – на 28,3 процента и 25,9 процента соответственно. Цена выросла и на куриное мясо – охлажденное и замороженное, лук, свеклу, морковку.

Среди подорожавших товаров оказалось и популярное у россиян лекарство – валидол (23,6 процента), сообщает РБК со ссылкой на исследование Росстата.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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