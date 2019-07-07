Дорогой 2018-й: какие продукты подскочили в цене

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Итоги прошедшего года подвели в Росстате.
По данным федеральной службы, больше всего в цене подскочили пшено (на 73,6 процента) и капуста (на 72,8 процента). Следом идет газовое моторное топливо – его стоимость увеличилась на 30,8 процента.
Подорожали также сахар и яйца – на 28,3 процента и 25,9 процента соответственно. Цена выросла и на куриное мясо – охлажденное и замороженное, лук, свеклу, морковку.
Среди подорожавших товаров оказалось и популярное у россиян лекарство – валидол (23,6 процента), сообщает РБК со ссылкой на исследование Росстата.
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