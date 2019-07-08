Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Россиян оградят от валютных вкладов

Фото: pixabay.com
Власти хотят защитить определенных людей от финансовых рисков

Центробанк и участники финансового рынка на закрытой встрече обсудили законопроект, который предполагает разделить инвесторов на категории. Согласно документу, вклады в валюте и некоторые другие виды сбережения могут признать инвестиционным инструментом, что автоматически закроет доступ для них обычным россиянам.

О том, что подобные правки в законодательство рассматриваются, сообщило издание "Коммерсант". Инвестиционными документами могут сделать валютные депозиты, а также обезличенные металлические счета (ОМС). Инициатива не исключает того, что наименее защищенная категория неквалифицированных инвесторов не получит доступ к этим инструментам.

Как отмечает телеканал "360", ОМС – это счет в банке, который учитывает драгоценные металлы по текущему рыночному курсу, когда инвестор вносит средства в банк. При закрытии счета или вывода средств с него ему выплачивают деньги по актуальному курсу металлов, которые на этом счете хранятся.

Впрочем, эксперты полагают, что законопроект в настоящем виде, скорее всего, не примут, так как валютные вклады достаточно безопасны. Риск по этому инструменту равен банковскому. На рынке объем ОМС составляет всего 100-150 млрд рублей.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина ранее заявляла о том, что инвесторов стоит разделить на категории, чтобы некоторых россиян защитить от неоправданных финансовых рисков. 

Полина ИВАНОВА
новости партнеров
Загрузка...

Немцы раскрыли новую причину зависимости от "Северного потока – 2"

"Голубое" топливо в больших объемах срочно нужно Германии

"Все строго по инструкции": раскрыта судьба Скрипаля

Теория о том, что экс-полковника ГРУ нет в живых, получила новый виток развития

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей