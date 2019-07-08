Власти хотят защитить определенных людей от финансовых рисков

Центробанк и участники финансового рынка на закрытой встрече обсудили законопроект, который предполагает разделить инвесторов на категории. Согласно документу, вклады в валюте и некоторые другие виды сбережения могут признать инвестиционным инструментом, что автоматически закроет доступ для них обычным россиянам.

О том, что подобные правки в законодательство рассматриваются, сообщило издание "Коммерсант". Инвестиционными документами могут сделать валютные депозиты, а также обезличенные металлические счета (ОМС). Инициатива не исключает того, что наименее защищенная категория неквалифицированных инвесторов не получит доступ к этим инструментам.

Как отмечает телеканал "360", ОМС – это счет в банке, который учитывает драгоценные металлы по текущему рыночному курсу, когда инвестор вносит средства в банк. При закрытии счета или вывода средств с него ему выплачивают деньги по актуальному курсу металлов, которые на этом счете хранятся.

Впрочем, эксперты полагают, что законопроект в настоящем виде, скорее всего, не примут, так как валютные вклады достаточно безопасны. Риск по этому инструменту равен банковскому. На рынке объем ОМС составляет всего 100-150 млрд рублей.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина ранее заявляла о том, что инвесторов стоит разделить на категории, чтобы некоторых россиян защитить от неоправданных финансовых рисков.