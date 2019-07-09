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США грозит финансовая катастрофа раньше срока

Фото: pixabay.com
Низкий приток налоговых поступлений приблизил дату банкротства государства

Вашингтонский некоммерческий аналитический Центр двухпартийной политики дал властям США неутешительный прогноз на основе последних данных. Американское федеральное правительство столкнется с дефолтом уже в первой половине сентября 2019-го.

Если федеральные доходы снизятся, то США не смогут полностью и вовремя оплачивать все свои счета уже в первые две недели сентября. Специалисты в своем заявлении порекомендовали Вашингтону как можно скорее договориться с Конгрессом о повышении потолка госдолга, что может спасти ситуацию. Как отмечает издание "Царьград", Палата представителей уйдет в отпуск в конце июля, а этот вопрос еще даже не вынесли на обсуждение. 

Директор по экономической политике центра Шай Акабас отметил, что ожидалось повышение налоговых поступлений на 5-6%. Однако рост был "вялым", и они достигли всего 2-3%, передает портал URA.RU. Низкие сборы подоходного налога предприятий, скорее всего, связаны с сокращением налогов в 2017-м. Еще два месяца назад аналитики, как информирует агентство НСН, полагали, что дефолт наступит в США в октябре.

"Нынешний новый анализ выявил опасное развитие событий, которое нельзя игнорировать. Участники переговоров по бюджету должны знать, что время истекает",

- цитирует Акабаса телеканал "360".

При этом Бюджетное управление Конгресса США опубликовало доклад, в котором сообщило, что с октября 2018-го, с начала нового финансового года в Соединенных Штатах дефицит бюджета уже составил $746 млрд. А к октябрю 2019-го он может достигнуть триллиона долларов. Доходы США увеличились до $69 млрд, а федеральные расходы выросли до $208 млрд, подчеркивает агентство РИА ФАН. Ведомство уже заявляло о том, что госдолг страны достигнет 144% ВВП к 2049 году. Поэтому министр финансов Стивен Мнучин уже пытался повысить его потолок.

Госдолг США, по информации издания "СвободнаяПресса", составляет больше $21 трлн, за два года руководства страной Дональдом Трампом он увеличился более чем на $2 трлн.

Полина ИВАНОВА
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