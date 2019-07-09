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Цены на вино ударят по карману россиян

Фото: www.globallookpress.com
Пошлины вырастут почти в 2 раза

Пресс-секретарь премьер-министра Олег Осипов cообщил, что правительство одобрило решение повысить со следующего года ставки акцизов на вино.

На тихие вина акцизы повысят с 18 до 31 руб. за 1 л, на игристые – с 36 до 40 руб. за 1 л, сообщают "Ведомости". Эту информацию на условиях анонимности подтвердил изданию и источник в Министерстве финансов. Другие подробности этой инициативы пока остаются неизвестными.

Законопроект в ближайшее время будет внесен на рассмотрение Государственной думы. Подразумевается, что новый документ устранит несоответствие российского законодательства нормам ВТО, приведя в соответствие ставки на российские и импортные вина.

Эксперты считают, что, если поправки будут приняты, это увеличит стоимость вина для конечного потребителя, отмечает URA.RU

Валентина МАЙОРОВА
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