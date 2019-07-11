Крупные банки потребовали увеличить комиссию

Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк и Райффайзенбанк хотят добиться от Центробанка повышения минимальной комиссии в системе быстрых платежей (СБП). Если регулятор пойдет им навстречу, банковское вознаграждение вырастет с 0,4% до 1%. Этот вопрос обсуждался на встрече участников рабочей группы по СБП.



Банки также намерены вводить дополнительные комиссии для юридических лиц. С учетом комиссии в 1% стоимость платежей будет сопоставима с тарифами при оплате картой (в среднем 1,85%), передает "КоммерсантЪ" со ссылкой на участников встречи.

Представители банков настаивают на том, что, требуя повысить комиссию, они тем самым защищают интересы розничных клиентов. По их словам, потребитель самостоятельно может выбрать платежный инструмент. Кроме того, тариф на переводы может меняться в зависимости от категории точки продажи.

В Банке России журналистам сообщили, что вопрос о повышении комиссии еще не решен окончательно. Тарифную модель пока обсуждают с заинтересованными сторонами. При этом регулятору приходится слушать крупные банки, чтобы те "обеспечивали проведение платежей в рамках СБП, а не подходили к вопросу формально".

Система быстрых платежей была запущена в пилотном режиме 28 января 2019 г., в полную силу она заработала с 28 февраля. Она позволяет по номеру телефона переводить средства между счетами в разных банках. Подключение к СБП должно стать обязательным для крупнейших банков страны, напоминает "Федерал-Пресс".