Вашингтон потеряет контроль над торговыми путями и лишится огромной доли своего влияния

Проектируемая автотрасса "Меридиан", которая пройдет от Казахстана до Белоруссии по территории России, обернется настоящим кошмаром для Соединенных Штатов. Страна может понести огромный политический и экономический ущерб, так как ЕС и КНР станут ближе друг к другу, пишет европейская пресса.



Магистраль станет кратчайшим сухопутным путем между Востоком и Западом. Она позволит странам Азии и Европы вести торговлю в обход морских путей, находящихся под контролем США, пишет газета Telepolis.

Вашингтон не в силах будет влиять на торговый оборот и накладывать на него ограничения. Кроме того, появление новой транспортной артерии лишит США всякой надежды отрезать ЕС от России. Надежды Вашингтона на увеличение собственного влияния за счет расширения НАТО на восток потерпят крах.

По мнению авторов материала, для американской администрации сейчас особенно важно привлечь страны Восточной Европы на свою сторону, чтобы обеспечить сохранение блока в противовес России и Азии. Поэтому ситуация в восточноевропейском регионе еще долго будет неспокойной.

Старт реализации масштабного инфраструктурного проекта был дан премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым. Строительство магистрали оценивается в $9,5 млрд, причем расходы будут нести частные инвесторы. Трасса по замыслу должна окупиться через 12 лет, отмечает РИА ФАН.

"Меридиан" должен стать частью проекта "Шелковый путь". Его активно продвигают правительство КНР, а также власти России. Стратегия рассчитана на шесть лет. В перспективе она позволит упрочить связи между частями России, а сама наша страна должна стать ядром евразийского экономического пространства от Португалии до Китая, отмечает немецкое издание.