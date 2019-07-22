В ответ потребители выбирают дешевую альтернативу

На 7– 20% уменьшили размер своих упаковок производители товаров повседневного спроса за 6 лет – с 2012 по 2018 годы. Цена на продукты при этом оставалась прежней или снижалась незначительно.

Таковы результаты исследования организации Growth from Knowledge, имеющиеся в распоряжении "Ленты.ру".

Число покупателей, которые обращают внимание на стоимость товара за килограмм выросла с 29% до 48%

Увеличилось и количество тех, кто сравнивает цены на разные марки продукции и тех, кто выбирает более дешевый вариант.

По мнению экспертов, глаз человека намного лучше замечает уменьшение размера, нежели его увеличение – даже падение на несколько процентов можно заметить очень быстро.

Однако иногда более маленькая упаковка помогает расширить аудиторию: в особенности, если ставка сделана на новые тренды – к примеру, здоровый образ жизни или индивидуальное потребление.