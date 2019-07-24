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Минфин предложил вдвое увеличить ставку сбора за таможенные операции, если люди заказывают онлайн в Россию товары для личного пользования из-за границы. Таким образом, россияне могут платить не 250 рублей, а 500.
Об этом стало известно журналистам "Коммерсанта". Ведомство подготовило соответствующий документ, который может вступить в силу с начала 2020-го.
Как отмечает агентство "ФедералПресс", нововведение не коснется автомобилей, водных и воздушных судов, которые предназначены для личного пользования.
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