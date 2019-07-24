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Экономят: россияне реже стали покупать стиральный порошок

Фото: www.globallookpress.com
Потребителей больше всего волнует цена

По данным исследовательской компании Nielsen, с июня 2018 г. по май 2019 г. число проданных в торговых сетях упаковок стирального порошка уменьшилось на 6%, продажи кондиционеров для белья упали на 11,8%, а другой бытовой химии – почти на 4%.

В целом, российский рынок бытовой химии снижается, начиная с 2016 г., сообщает РБК. При этом эксперты отмечают, что россияне чаще стали покупать гели и жидкие капсулы для стирки: так, в 2015 г. доля порошков на рынке составляла 85%, а сегодня она значительно ниже. 

Кроме того, покупатели сейчас чаще ориентируются на скидки, а не на бренды, отмечает телеканал "Царьград". Аналитики Nielsen указывают, что в настоящее время почти 80% стиральных порошков, 71% кондиционеров для белья и 52% чистящих средств россияне покупают только по сниженным ценам. 

Валентина МАЙОРОВА
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