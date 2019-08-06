Планам Запада не суждено осуществиться

Санкции ударили по российской экономике, однако она выдержала. Ущерб от западных нападок, начиная с года "крымской весны", был, но не критичный.

Данная тенденция затронула последующие 4 года. Среднее значение негативного эффекта от ограничительных мер составило примерно 0,2 п.п. в год, говорится в докладе Международного валютного фонда (МВФ).

При этом, отмечается в документе, падение цен на нефть сильнее отразилось на росте ВВП РФ. Чуть меньше – жесткая бюджетная и сдерживающая денежно-кредитная политики страны. В купе данные факторы, вместе с санкциями и дешевизной черного золота, лишили российскую экономику 1,2 п.п. от ежегодного роста.

"Санкции, неожиданное снижение цен на нефть, а также реакция финансовых рынков и (экономической) политики на двойной шок способствовали более низкому, чем ожидалось, росту с 2014 года", - сказано в тексте.

Из-за санкций экономика РФ потеряла целый процент роста. Без них взлет составил бы 3,5%. В два с лишним раза больше реальной цифры она поднялась, если бы не помешали вышеперечисленные "препоны".

Как следует из доклада МВФ, санкции не нанесли большого вреда, как того хотели на Западе. Более того, некоторым сферам, мясной в частности, сложившаяся ситуация оказалась только на руку, заявил "Комсомольской правде" руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.

По мнению заслуженного экономиста России Сергея Сильвестрова, нефтяные качели не сильно бьют по стабильности, хотя российская экономика по-прежнему зависима от них передает НСН.