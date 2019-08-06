Взлетят цены на авиабилеты

Без того недешевые билеты на самолет будут еще дороже, предупредили в сервисе "Туту.ру". Уже в среду, 7 августа, цены вырастут на 2%.

Особенно стоимость перелета станет ощутимой для тех, кто часто летает на дальние расстояния. Не повезло путешественникам, которые направляются в Соединенные Штаты. Еще одно недешевое направление – Юго-Восточная Азия, передает РИА "Новости".

Данная тенденция связана с ростом евро в системе бронирования с 71 до 72,5 рублей, объяснили специалисты. Нововведение еще не вступило в силу. Так что до 23:59 еще есть время выкупить билеты по старой цене.

Воспользоваться данным шансом посоветовал вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин. Он уточнил, что изменения не коснутся перелетов внутри страны. Если билет заграницу уже оплачен, то волноваться также не о чем, отметил эксперт.