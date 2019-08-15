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Латвия хочет отказаться от украинских продуктов

Роковые яйца: Латвия хочет отказаться от украинских продуктов
Фото: pixabay.com
В Прибалтике испугались вспышки опасного заболевания

Ассоциация производителей яиц и мяса птицы Латвии считает, что Рига должна отказаться от импорта яиц из третьих стран, в том числе Украины, из-за угрозы сальмонеллеза. 

В заявлении организации, направленном премьер-министру страны Кришьянису Кариньшу отмечается, что треть яиц, импортируемых в Латвию, приходит с Украины. По мнению членов Ассоциации, импортные продукты ставят под угрозу здоровье латвийских потребителей, поэтому действовать нужно незамедлительно.

В начале лета правительство Латвии уже проводило дополнительные проверки яиц и яичных продуктов с Украины.

"Выяснилось, что бактерии рода сальмонелла содержат даже термически обработанные продукты, что заставляет задуматься об уровне гигиены на украинских фабриках", -

приводит ТАСС выдержку из текста обращения организации.

Валентина МАЙОРОВА
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