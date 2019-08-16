Россия заработала миллиард долларов на санкциях США

Рестрикции увеличили спрос на российскую марку сырья

Эксперты посчитали, что санкции, которые Дональд Трамп ввел против Ирана и Венесуэлы, сыграли на руку российским нефтяникам. Экспортеры нефти страны получили дополнительный доход в размере 905 миллионов долларов.

Об этом сообщил Bloomberg, проведя собственные расчеты. Исследование затронуло период с ноября 2018-го по июль 2019-го.

"Санкции привели к скачку спроса на российскую нефть после сокращения производства со стороны Организации стран-экспортеров нефти и их партнеров", – цитирует авторов материала агентство НСН.

Как отмечает портал URA.RU, российская марка Urals стала стоить дороже знаменитой Brent.

США ввели санкции против Ирана в 2018-м, когда вышли в одностороннем порядке из ядерной сделки, а против Венесуэлы – в январе 2019-го.