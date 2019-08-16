Грузины заявили о падении доходов от туризма

В июле 2019-го россияне на 6,4% меньше посещали Грузию, чем в прошлом году

Национальный банк Грузии сообщил, что лишь только за второй месяц лета страна потеряла 13,3% дохода, по сравнению с аналогичным периодом в 2018-м.

Как сообщает издание "Взгляд", в 2018-м Грузия за этот месяц получила 432,5 миллионов долларов, а в 2019-м – всего 374,7 млн долларов. На это сказался введенный Россией после антироссийских демонстраций запрет на авиасообщение с Грузией. За июль месяц всего 160 тыс россиян посетили эту страну.

Владельцы малых и средних гостиниц курорта Кобулети расстроены из-за сложившейся ситуации – они даже провели акцию протеста, требуя от властей возместить ущерб из-за отсутствия российских туристов, а также помочь реструктурировать долги. О митинге рассказал Первый канал Общественного вещателя Грузии, передает ТАСС.

"Сезон провалился. Были аннулированы брони на общую сумму 80 тыс. лари (более $27 тыс.). Нам с 20 августа предстоит выплачивать банковские долги. Как нам это сделать, когда нет дохода, и не приезжают туристы, которые на два-три дня тут останавливались? Государство должно выполнить обещания и помочь нам чем-то", – заявил один из участников протеста.