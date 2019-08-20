Банковские карты россиян могут заблокировать

Доступ к деньгам закроют при подозрительных транзакциях

Ассоциация банков России предложила внести поправки в законы, которые позволят заблокировать карты на срок до 30 рабочих дней, если возникнет подозрение, что на них начислены средства, списанные мошенниками.

Вице-президент ассоциации Алексей Войлуков рассказал изданию "Коммерсантъ", сейчас закон позволяет задерживать денежные средства лишь в момент списания из банка отправителя. При этом обманутый клиент узнает о хищении, когда средства уже списаны с его счета.

"Даже если лишившийся денег клиент быстро среагирует и сообщит в банк о хищении, то юридических оснований для возврата средств у банка-отправителя уже нет",-

объяснил Войлуков. Однако между зачислением средств и снятием их в банкомате проходит определенное время, которое и позволит банку-получателю временно заблокировать украденные мошенничками средства.

Предполагается, что карта будет блокирована на 2 дня, напоминает "Федерал Пресс", а в случае, если отправитель обратился в полицию, – на 30 дней, отмечает телеканал "Царьград".

В то же время эксперты по информационной безопасности сомневаются в действенности поправок. С их точки зрения, срок блокировки 30 рабочих дней выглядит не слишком обоснованным. Юристы также считают, что, предложения нуждаются в доработке. Поскольку расследование уголовного дела может и не завершиться в месячный срок, нужно предусмотреть и прописать, какой документ будет продлять блокировку





