Шведам придется платить налог из-за страха перед Россией

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Власти страны вводят новый налог для защиты от "агрессора".
В Швеции планируют взимать с банков больше денег для вливаний в оборонный бюджет. С таким заявлением выступила глава министерства финансов Магдалена Андерсон. Благодаря новым налоговым сборам страна получит дополнительно около пяти миллиардов крон в год (508 млн долларов).
Банки "представляют риски для экономики, поэтому, я считаю разумным, что они должны вкладываться больше", – цитирует Андресон агентство Bloomberg.
На такие меры шведское правительство решилось на фоне растущей напряженности между Европой и Россией после присоединения Крыма к нашей стране.
Между тем в ассоциации банков Швеции эти планы разнесли в пух и прах. По словам ее главы Ханса Линберга, время для нового налога выбрано неудачное, так как экономика замедляется. Кроме того, банки и сейчас платят государству достаточно.
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