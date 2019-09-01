Шведам придется платить налог из-за страха перед Россией

В Стокгольме после присоединения Крыма нарастает паника

Власти страны вводят новый налог для защиты от "агрессора".

В Швеции планируют взимать с банков больше денег для вливаний в оборонный бюджет. С таким заявлением выступила глава министерства финансов Магдалена Андерсон. Благодаря новым налоговым сборам страна получит дополнительно около пяти миллиардов крон в год (508 млн долларов).

Банки "представляют риски для экономики, поэтому, я считаю разумным, что они должны вкладываться больше", – цитирует Андресон агентство Bloomberg.

На такие меры шведское правительство решилось на фоне растущей напряженности между Европой и Россией после присоединения Крыма к нашей стране.

Между тем в ассоциации банков Швеции эти планы разнесли в пух и прах. По словам ее главы Ханса Линберга, время для нового налога выбрано неудачное, так как экономика замедляется. Кроме того, банки и сейчас платят государству достаточно.