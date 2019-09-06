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Капризы Трампа лишат мир миллиардов долларов

Капризы Трампа влетели всему миру в копеечку
Дональд Трамп. Фото: www.globallookpress.com
Неопределенность внешней политики президента США негативно сказывается не только на американцах

Дональд Трамп, ведя, в первую очередь, торговую войну между США и Китаем, лишит мировую экономику миллиардов долларов. Как вычислили специалисты, в начале 2020-го Земля потеряет целый процент ВВП.

Внутренний валовый продукт сейчас равен 85 триллионам долларов, 20 из которых производят США. Однако Трамп своей неоднозначной политикой обанкротит собственную страну на 200 млрд долларов, а весь мир – на $850 млрд. К таким выводам пришли эксперты Reuters.

Федеральная резервная система США, исследуя сообщения СМИ о деятельности президента, сочла, что подобная неопределенность возникала аж в 1970-х. Инвесторы избегают вложения средств в проекты, а предприятия снижают темпы производства, потому что боятся за будущее, перспективы которого непонятны. Аналитики уверены, что подобная ситуация сложилась именно из-за политики Трампа. Всему виной его любовь принимать решения, основываясь не на мнении советников, а на эмоциях. Так, например, это произошло, когда Китай решил ответить США на старт пошлин на импорт товаров на 300 млрд долларов, введя ограничительные меры объемом 5 миллиардов долларов. Тогда глава Белого дома захотел поднять пошлины еще на 15%, но его с трудом отговорили от этой затеи. 

Полина ИВАНОВА
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