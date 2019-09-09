Жизнь украинцев может стать легче, если Киев пойдет на компромисс

Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил, что Киев может получить скидку в 25% на российский газ в обмен на договор о прямой поставке голубого топлива.

Миллер подчеркнул, что главным вопросом двусторонних переговоров станут поставки газа Украине по прямому контракту, а не обсуждение транзита, сообщается на сайте Кремля.

Пока же Киев покупает реэкспорт российского же газа у европейских перекупщиков, что обходится украинским потребителям значительно дороже, напоминает РИА ФАН.

Кроме того, Миллер сообщил Путину о том, как идет реализация крупнейшего проекта российского газового гиганта – строительство трубопровода "Сила Сибири". По словам руководителя "Газпрома", уже 1 декабря 2019 г. компания планирует начать поставлять газ в КНР, пишет издание "Комсомольская правда".

