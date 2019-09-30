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Ставки по ипотеке резко упадут в октябре

Ставки по ипотеке резко упадут в октябре
Фото: www.globallookpress.com
Приобретая жилье в кредит, теперь не придется переплачивать вдвое

Подскочившая зимой до 11% ипотека медленно, но верно снижается. Этой осенью произошел значительный спад. Основные банки сначала опустили ставку до 9,7%, затем в индивидуальном порядке могли сбавлять еще чуть-чуть. 

Между тем уже в октябре дешевая ипотека превратиться из мифа в реальность. Так, Сбербанк объявил о снижении процентной ставки до 7,3% для покупателей жилья в новостройках и до 8,8% для тех, кто смотрит дома и квартиры на вторичном рынке. 

Фото: www.globallookpress.com

"Снижение ставок по заявкам, поданным с 01.10.2019 (кроме продукта "Военная ипотека" и программы государственной поддержки для семей с детьми) составит 0,3 п.п.", – пояснили в пресс-службе кредитной организации. 

Под нововведение попадает также загородная недвижимость, гаражи, машино-места. Распространяется оно также на строящееся жилье и нецелевой кредит под залог недвижимости, уточняет "МИР24". Клиенты сторонник банков могут рассчитывать на рефинансирование от 9,5%, передает "Пятый канал"

Ксения АНДРЕЕВА
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