Гражданам РФ посоветовали внимательно изучать уведомления из почтовых ящиков

Российских налогоплательщиков атакуют письмами с предложением перевести деньги на счета, которые в реальности принадлежат мошенникам. Об этом сегодня сигнализирует Федеральная налоговая служба, комментируя поступившую информацию о соответствующей рассылке через почтовые ящики.

"ФНС России к таким письмам не имеет никакого отношения", – сообщил РБК представитель ведомства.

Налоговики рекомендовали гражданам внимательно проверять реквизиты платежа, указанные в официальных уведомлениях от ФНС, и пользоваться сервисом "Личный кабинет налогоплательщика".

Ранее в понедельник, 30 сентября, россияне забили тревогу, что начали получать через мессенджеры рассылку с объявлением о выводе денежного пособия. В сообщениях говорится, что граждане, работавшие в 1991-2019 годах, могут получить денежное пособие в размере 115 тыс рублей. Данные "письма счастья" приходят от имени Минтруда и являются мошенническими, о чем ведомство уже также предупредило жителей страны, пишет РИА "Новости".

